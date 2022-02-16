Çebi'den Sancak'a sitem! /16.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspora konuk olmuştu. Maçın oynandığı esnada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak protokol tribününde hakemlere karşı çok sert tepkilerde bulunmuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili açıklama yaptı. Çebi, Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi üzdü. Bu iki camia dostlukları yaşamış camialardır. Maçtan 1 gün önce sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ortalık karıştırıldı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi