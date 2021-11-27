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7/24 Dinle ASpor Çebi'den Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız" /27.11.2021
Çebi'den Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız" /27.11.2021

Çebi'den Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız" /27.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çebi'den Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız" /27.11.2021

ASpor 06:37
02

Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

ASpor 00:52
03

G.Saray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı /23.11.2021

ASpor 01:13
04

"G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil" /27.11.2021

ASpor 01:27
05

Pereira'yı böyle eleştirdi! "Neden bunu yaptın?" /26.11.2021

ASpor 01:08
06

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok" /24.11.2021

ASpor 01:19
07

G.Saray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar" /18.11.2021

ASpor 00:59
08

Canlı yayında açıkladı! İşte Terim'in derbi planı /21.11.2021

ASpor 01:51
09

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var /16.11.2021

ASpor 01:17
10

Çarpıcı Larin yorumu! "O fırsatı değerlendirse..." /25.11.2021

ASpor 01:07

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