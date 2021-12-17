Cimbom Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..." /17.12.2021

Süper Ligin 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehiri konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekip sakatlıklarla boğuşuyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Cimbomun son durumunu değerlendirdi. Özcan, Galatasarayı çok zor bir Başakşehir maçı bekliyor. Marcao ve Luyindama maça yetişemedi. Sacha Boey da kadroda bulunamayacak çünkü bireysel çalışmalara yeni başladı. Muslera da sakatlandı. Nelsson ve Alpaslan ikilisi savunmada olacak. Onun dışında tüm oyuncu grubu oynayacak ama bu grup 5 haftadır kazanamıyor. Galatasarayın tek avantajı Başakşehirin Avrupa takımları gibi oynayacak olması. Top rakipteyken Galatasaray istediğini alıyor. Başakşehir topun sahibi olacaktır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi