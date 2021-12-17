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7/24 Dinle A Spor Cimbom Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..." /17.12.2021
Cimbom Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..." /17.12.2021

Cimbom Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..." /17.12.2021

150 Bölüm | 32:30:38

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cimbom Başakşehir maçına eksiklerle hazırlanıyor. "Tek avantaj..." /17.12.2021

A Spor 01:23
02

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
03

Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..." /14.12.2021

A Spor 00:51
04

Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." /16.12.2021

A Spor 01:41
05

Çarpıcı Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu" /15.12.2021

A Spor 01:40
06

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
07

Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi" /11.12.2021

A Spor 01:01
08

İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..." /12.12.2021

A Spor 00:36
09

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00
10

G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

A Spor 01:12

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