Cimbom'da stoper sıkıntısı! Giresunspor maçında kim oynayacak? /04.01.2022

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunsporla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Marcao sarı kart cezalısı, Luyindamanın sakatlığı devam ediyor ve Alpaslan Öztürkün de corona virüsü testi pozitif çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Elde sadece Nelsson ve Işık Kaan Arslan kaldı. Süper Ligdeki ilk maçına çıkacak gibi gözüküyor. Fatih hoca, Işık Kaanı hafta sonuna hazırlıyor. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi