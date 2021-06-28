Cimbom'dan 3 KAP birden! Bugün açıklanacaklar /28.06.2021

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı takım; iç transferde Arda Turan ve Emre Akbabada mutlu sona ulaştı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Arda Turan ile 1 yıllık, Emre Akbaba ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması ve bugün KAPa açıklanması bekleniyor. Dış transferde ise prensip anlaşmasına varılan Barış Alper Yılmaz da KAPa açıklanacak. Galatasaray, Alex Moreno ile anlaşırken, kulübüyle görüşmeler sürüyor. Kaan Ayhan transferinde ise Galatasaray 3 milyon Euroya işi bitirmek istiyor, Sassuolo ise kiralamak istiyor. dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi