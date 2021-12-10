Cimbom'un başarısını böyle değerlendirdi! "Bu bir milat" /10.12.2021

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında İtalyan devi Lazio karşısında 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Liginde yoluna son 16dan devam etmeye hak kazandı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, grubu nağmalup bitiren sarı kırmızılılar için konuştu. Korkmaz, Galatasaray camiası, Avrupa başarısını lig başarısının üstünde tutan bir camiadır. Büyük hayal kırıklıkları ile karşılaşan Galatasaray için bu bir milattır. Fatih Terimin kredisini de bu sezon sonuna kadar yüksek tutacaktır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi