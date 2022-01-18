Çok sert sözler! "G.Saray dördüncülükten utanır prim koymaz" /18.01.2022

A Spor yorumcularından Ümit Aktan, canlı yayında Galatasarayda yaşananlar değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, Galatasarayda gidişat kelimesi yanlış çünkü gitmiyor. Yerinde dursa razıyız, dibe doğru gidiyor. Çok sert ve zorlu maçların geldiği bir periyot bekliyor Galatasarayı. Fatih Terimin altına tünel kazdılar. Bu şekilde gönderemezsiniz. Fatih Terimi yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalır. Galatasaray gibi bir marka dördüncülükten utanır, dördüncülüğe prim koymaz ifadelerini kullandı. İşte o sözler..