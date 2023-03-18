Süper Ligin 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulsporu 3-1 mağlup etti. Misafir takım cephesi maçın 75. dakikasında penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, Burda bir temas var. Fakat Mert topa gelirken temas ediyor. İstanbulsporlu oyuncu da pozisyonu kaybediyor. Bundan sonra yapacağı tek bir şey var. Kendini bırakıyor. Halbuki Colleye yaslansa penaltıyı da alacak Merti de taca çıkartacak. Colley sana lokum gibi pozisyon hazırlıyor. Omzunu yasla ve ayağını koy. Kaleci taca çıkacak ve sen de topla gideceksin. Ya da penaltı olacak. Öyle penaltı olmaz. Yedirememişsin. ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri