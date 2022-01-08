Corona Virüsü Süper Lig'i nasıl etkileyecek? "Sahaya çıkmayan takım..." /08.01.2022

Omicron varyantı ile tüm Dünyada artış gösteren Corona virüsü futbolu da vurdu. Kulüplerin sürekli Corona virüsü açıklamalarından sonra liglerin ertelenmesi konuşuluyor. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bu duruma açıklık getirdi. Özkök, Her lig kendi kararlarını alıyor. Süper Ligde sahaya çıkmazsanız hükmet mağlup sayılıyorsunuz. TFF maçların oynanması için kadro sayısını 28den 35e yükseltti ve amatör oyuncular için sınırsız hak açtı. Takvim sıkışık olduğu için maçların ertelenmesi istenmiyor. dedi. | Süper Lig haberleri