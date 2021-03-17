Derbi öncesi duyurdu! "Çok ciddi değişiklikler olacak" /17.03.2021

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaşa konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde kötü gidişat sürerken, teknik direktör Erol Bulutun da koltuğu sallanmaya başladı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Uluç, Yeni sezonda Fenerbahçede ciddi bir rotasyon bekleniyor. Bazı oyuncular hayal kırıklığının ötesine geçtiler. Başta stoper ve golcüler olmak üzere. 22 transfer yapıldı ama önümüzdeki sezon da çok ciddi değişiklikler olacak şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi