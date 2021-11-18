Derbi öncesi flaş sözler! "F.Bahçe'de operasyon kaçınılmaz" /18.11.2021

Fenerbahçede Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Derbi öncesinde sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği konuşulan Vitor Pereiranın derbi sonucuna göre de geleceği belli olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Vitor Pereiranın geleceği hakkında konuştu. Aktan, Bu maçın kötü sonuçlanması durumunda kimi göndereceksiniz? Her ne kadar devre arasına böyle gideceğiz deseler de bir operasyon kaçınılmaz olur. Galatasaray derbisi kazanılırsa Pereiranın kredisi artar ancak bu oyun formatıyla Fenerbahçeyi büyük hedeflere ulaştırabileceğine inanmıyorum. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi