Derbi öncesi flaş yorum! "Torrent'in kara kara düşündüğü nokta..." /23.01.2022

Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde lider konumda bulunan bordo mavililer, İstanbul deplasmanında güçlü rakibini geçmek istiyor. Öte yandan sarı kırmızılılar ise zorlu maçı kazanarak çıkışa geçmenin peşinde. Maç öncesinde A Spor yorumcularından Taner Karaman yorumlarda bulundu. Karaman, Kaleci performansıyla alakalı ciddi problemler yaşayan bir Galatasaray var. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor, Giresunspor karşılaşmasında 32 kez rakip ceza sahasında topla buluşmayı başardı. Eğer Trabzonspor bu maçta 20 rakamının üzerine çıkması Trabzonsporun gol bulması anlamına gelebilir dedi. Öte yandan sarı kırmızılı takım cephesinden değerlendirmelerde bulunan Karaman, Bu maçta Domenec Torrentin kara kara düşündüğü nokta, Nwakaeme, Bakasetas ve Edin Visca üçlüsünü nasıl frenleyeceği olabilir ifadelerini kullandı. İşte o sözler...