Derbi öncesi son detayları açıkladı! O isimler sahada olacak mı? /11.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. A spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Kul "Fenerbahçe çok yüksek ihtimal Trabzonspor karşısında eksiksiz çıkacak. Enner Valencia kadroya girme ihtimali var ama bu maçta ilk 11'de oynama şansı çok fazla yok. Sosa sakatlıktan sonra hazırsa ilk 11'de başlayabilir. Defans hattında Serdar Aziz ve Tisserand olmazsa Novak oynayabilir. Valencia'nın yokluğunda Berisha oynayabilir. Mesut Özil'in bu maçta ilk 11'de olacağını düşünüyoruz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)