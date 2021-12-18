Derbi öncesi uyarı! "Önder hoca dikkat etsin" /18.12.2021

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde teknik direktör eksikliğini gideremeyen siyah beyazlı ekipte U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli derbiye çıkacak. Geçtiğimiz hafta da Kayserispor maçında takımın başında olan Karaveli, Beşiktaşta yaptığı değişiklerle maçı çevirmişti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Karaveliye Fenerbahçe derbisi öncesinde uyarılarda bulundu. Kınalı, Derbide kariyeri açısından unutulmayacak bir güne imza atayım derken daha kötü bir sonuç alabilir. Bence şövalyece bir tavır takınmamalı. Hem Ghezzal hem Pjanic hem Alexi sahaya sunmamalı. Hepsini sahaya atarsan Fenerbahçe sana çok ağır bir ceza kesebilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi