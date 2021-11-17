Derbide forvet kim olacak? "Yüzde 51 ihtimalle..." /17.11.2021

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray, 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçeyi konuk edecek. Sarı-kırmızılılardaki son durumu A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Forvette kimin oynayacağını yorumlayan Alpaslan, Çift santrfor oynayacağını tahmin etmiyorum. Kurgu bozulmayacaktır. Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed arasında seçim yapacaktır. Milli takımda iyi performans sergiledi, onun temposunu uygun görüp Keremle alışverişini düşünerek oynatabilir. Yüzde 51 ihtimalle Halilin daha ön planda olacağını düşünüyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi