Derbisi öncesi Mert Hakan'dan çarpıcı sözler! "Abartıldığı kadar kötü oynamıyoruz" /18.11.2021

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi çalışmalar sürüyor. Süper Ligin 13. haftasında oynanacak dev maç öncesinde antrenmanlarını sürdüren sarı lacivertli kulüpte Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yandaş, Camiamız açısından çok önemli bir karşılaşma. Kırılgan bir dönem yaşadık. Şanssız bir maç oynadık. Maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. İşler iyi gitmedi ama bu kadar abartılacak bir durum yok. İçerde kendimiz halletmemiz lazım. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi