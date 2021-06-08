"Diagne'yi sahada görebiliriz" /08.06.2021

Galatasarayın geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Ligde sezonu tamamladı. West Bromwich Albionda forma giyen 29 yaşındaki santrfor, sarı kırmızılılara geri döndü. A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Diagnenin transferi konusundaki tüm detayları paylaştı. Çorlu, Eğer Diagne takıma katılırsa forvet olma ihtimali çok yüksek. Gelen teklifler var. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında sahada görebiliriz ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi GS haberleri