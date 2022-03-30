Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız? /30.03.2022

Bu sezon umduğu performansı gösteremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Mert Müldür ve Maurits Kjaergaardın olduğu iddia edilirken, A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu isimleri değerlendirdi. Alpaslan, Aldığınız zaman bunları oynatacak mısınız? Önemli olan o. Uzun zamandır şampiyon olamayan bir Fenerbahçeden bahsediyoruz ve taraftarın sabrı taştı. Ferdi 4. sezona girdi ama anca yeni oynatıyorsunuz. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri FB spor haberi