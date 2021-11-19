Dikkat çeken F.Bahçe yorumu! "Yokluğu sıkıntı yaratacak" /19.11.2021

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçeyi ağırlayacak. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Taner Karaman, iki takım hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, Milli aradan sonra oynanacak bir derbi olduğu için, hangi futbolcu milli aradan nasıl döndü kısmını tartmak kolay bir iş değil. Her şey son haftadaki gibi olursa ibre Galatasaraya kayıyor gibi gözüküyor. 3lü savunmada Gustavo kale duvarı gibiydi. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar el freni olarak yorumlasa bile, onun yokluğunda G.Saray gibi etkili uzaktan vuruşlar yapan takımın sıkıntı çıkartma ihtimali çok yüksek. şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi