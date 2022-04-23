Dikkat çeken G.Saray yorumu! "6 ay önce..." /23.04.2022

Galatasarayda seçim süreci devam ediyor. Mahkeme, Galatasarayda yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada tedbir kararını kaldırdı ve iki adaylı seçim sürecine tekrar girildi. Sahada da sezonu kötü geçiren sarı kırmızılı ekipte gözler 30 Nisana dikildi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uluç, Galatasarayda kimse mutluluk istemiyor. Fatih Terim ile ayrılık süreci bambaşka bir hikaye. Kulüp tüzüğünde de değişiklikler olabilir. Ancak neden bu kadar vurdulu kırdılı oluyor. Burak Elmas ile yarışan iki başkan adayı yine aday. 6 ay önce genel kurul tatmin olmadığı için seçilemediler. Şimdi ne değişti? dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi