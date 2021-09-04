Dikkat çeken Mohamed tespiti! "Gitmeme sebebi Falcao" /04.09.2021

ASpor

Avrupa transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için girişimlere başlamış ve oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bu olayı değerlendirdirdi. Özcan, "Transferin bitmeme sebebi Zamalek değil. Galatasaray Mayıs ayına kadar 4 milyon Dolar ödediği takdirde bonservisine sahip olabilecek. Fatih hoca Mostafa Mohamed'in performansından memnun değil. Kasımpaşa maçı sonrası Mohamed düzenli 11 oyuncusu olmadığı için gitmek istiyor. Transfer gerçekleşseydi 1.5-2 milyon Euro bir kâr olacaktı, çok yüksek rakamlı kâr edilmeyecekti. Transferin gerçekleşmeme sebebi Falcao." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)