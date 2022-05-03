Dikkat çeken Torrent yorumu! "konuşmaya değil düzeltmeye geldin" /03.05.2022

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor. Son oynanan Sivasspor maçını 3-2 evinde kaybeden sarı kırmızılı ekip düşüşünü sürdürüyor. Torrent maçtan sonra yaptığı açıklamalar ile dikkatleri daha fazla üstüne çekti. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Torrenti eleştirdi. Keskin, Sen Galatasaray kulübüne teknik direktör olarak gelmişsin. Burun üstü yere çakılan uçak benzetmesi yapıyorsun. O zaman neden geldin? Sen buraya konuşmaya değil, düzeltmeye geldin. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi