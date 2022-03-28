Dikkat çeken Valerien sözleri: 3'lü savunma fikri korkutucu geliyor /28.03.2022

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismaeli getirdi. Fransız çalıştırıcı yaptığı açıklamayla 3-4-3 sisteminde uzman olduğu ve takımı da bu sistemde oynatacağının sinyalini verdi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü değerlendirdi. Karaman, Kalan dönem için 3lü savunmaya geçme fikri korkutucu geliyor. Daha fazla efor gerektiren bir oyun tarzı. Beşiktaşın savunmasının 3lü savunmaya uygun olduğunu düşünmüyorum. ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi