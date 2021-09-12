"Dortmund maçının en kilit oyuncusu olacak!" /12.09.2021

ASpor

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi. Şahinoğlu, "N'Koudou, geçtiğimiz sezonun sonunda çok iyi oynamıştı. Bu sezon da o futbolunu geliştirerek başladı ve 2 gol attı. Dortmund, maçının en kilit oyuncusu olacak. Dortmund, hücuma çıkışlarda iyi ancak geriye dönüşleri problemli bir takım. Bunu Sergen Yalçın da söyledi. Bekleri çok fazla pozisyon veriyor. Burada da arkaya sarkacak hızlı futbolcular lazım. N'Koudou bu yüzden çok kıymetli" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)