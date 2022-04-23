Dorukhan'a övgü dolu sözler! /23.04.2022

Süper Ligin lideri Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Bordo mavili ekip zorlu mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Dorukhan Toköz hakkında övgü dolu sözler serf etti. Uzundurukan, Sezon başında Dorukhan Toköze toplamda 52 milyon lira transfer parası niye verilir diye yönetim ve Abdullah Avcı çok eleştirilmişti. Şu anda Dorukhan o parayı çıkardı. Bana göre şampiyonlukta Uğurcandan sonra en çok katkı Dorukhandan geldi. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi