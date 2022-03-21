Dünyaca ünlü menajerden Ismael sözleri! "Zavallı..." /21.03.2022

Beşiktaş teknik direktör arayışlarını sonlandırmak üzere. Kartal, Valerien Ismael ile İbrahim Üzülmez arasında seçim yapacak. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Dünyaca ünlü İngiliz menajer Steve Bruceun Valerien Ismael hakkında İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamaları canlı yayında aktardı. Uzundurukan, Steve Bruce zamanında Valerien Ismael hakkında İngiliz basınına Benden önceki zavallı menajer bir santrfor için West Bromwiche 7 milyon sterlin ödetmiş ve ilk maçtan lifi attı. dedi. Ayrıca Wolfsburga da zamanında Yunus Mallıyı 12,5 milyon euroya aldırmıştı. Ismael o dönem Yunus Mallı için İlkay Gündoğan yerine tercih ederim. demiş ama Yunus hiç katkı veremedi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi