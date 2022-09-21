Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yusuf Demirin durumuna değinen başkan Özbek, Yusuf Demir, Süper Ligde Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusufun Türk olarak oynayamaması üzücü. ifadelerini kullandı. İşte Dursun Özbekin açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri GS spor haberi