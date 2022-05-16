Elmas aday olacak mı? /16.05.2022

Galatasarayda seçim günü yaklaşıyor. Haziran ayında yapılacak seçim ile yeni başkan ve yönetimini belirleyecek Aslanda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylılarını koydular. Mevcut Başkan Burak Elmasın aday olup olmayacağı konusunda A Spor yorumcusu Nevzat Dindar önemli açıklamalarda bulundu. Dindar, Başkanın çevresi bile bunu bilmiyor. Bu bir satranç hamlesi. Sürekli olarak camianın ileri gelen isimleri de göz önünde bulunuyor. Toplantıda bu soru sorulacak. Yaptığı toplantılarda destek alamadı ama Galatasarayda her şey 1 günde değişiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi