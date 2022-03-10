Elmas ve Laporta kameralar karşısında! /10.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Barcelona deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde iki kulübün yöneticileri beraber yemek yediler. İki kulübün başkanları Burak Elmas ve Juan Laporta kameralar karşısında samimi görüntüler verdiler. Burak Elmas maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, Çok özel bir yer. 2 kulübün de köklü bir tarihi var. Umarım akşam güzel bir maç olur ve kazanan biz oluruz. Galatasarayın tarihini anlattık ve onlar da buna önem veriyor. Ekibimiz iyi hazırlandı. Beklentimiz Galatasarayın kazanması. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi