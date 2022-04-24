Elmas'a eleştiri! "Rumenler'in transferini açıklamalı" /24.04.2022

Süper Ligin 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İzmir ekibi Altaya konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip zorlu maçı Kerem Aktürkoğlunun 8. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen maçtan sonra Burak Elması Cicaldau ve Morutan üzerinden eleştirdi. Tüzemen, Burak Elmas ayrılmadan önce Rumen oyuncuların transferini açıklamalı. Nasıl 10 milyon euroya yapıldı. Biri İstanbulda diğeri kulübede oturuyor. Bu işin perde arkası nedir? dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi