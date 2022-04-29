Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" /29.04.2022

Galatasarayda seçim tekrar iptal oldu. 30 Nisanda yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. Bu olaydan sonra Başkan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Elmasın açıklamalarını değerlendirdi. Tüzemen, Basın toplantısında Selçuk Erdoğmuşun ismini veriyorsunuz ama Fırat Develioğlunu konuşmuyorsunuz. Fırat Develioğlu bu davayı kimin adına açıyor? Burak Elmas, Galatasarayın önünü açmak istiyorsa 2 seçeneği var. Ya bir kez daha aday olun ya da istifa edin ve Galatasarayın önünü açın. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi