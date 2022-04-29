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7/24 Dinle A Spor Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" /29.04.2022
Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" /29.04.2022

Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" /29.04.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" /29.04.2022

A Spor 13:03
02

Dikkat çeken Elmas sözleri! "Kaosu bitiren isim oldu" /23.04.2022

A Spor 02:12
03

Flaş gerçeği açıkladı! "Yönetimin Mesut Özil düşüncesi..." /28.04.2022

A Spor 01:14
04

Jesus'ta kritik tarihi açıkladı! /27.04.2022

A Spor 02:14
05

Olay Beşiktaş sözleri! "Taraftar bir an önce..." /26.04.2022

A Spor 01:16
06

F.Bahçe'de o noktaya dikkat çekti! "Yükselişteki en önemli etken..." /22.04.2022

A Spor 02:28
07

Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'ın büyüklüğünü fark edememiş" /25.04.2022

A Spor 02:02
08

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Puan kaybının sebebi..." /16.04.2022

A Spor 00:57
09

Hamsik’e övgü dolu sözler! "Bir lider ve organizatör…" /24.04.2022

A Spor 01:41
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