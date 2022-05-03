Elmas'a sert sözler! "Lüksü varmış gibi..." /03.05.2022

Galatasarayda olumsuz hava devam ediyor. Birçok belirsizliğin yaşandığı sarı kırmızılı kulüp 11 Haziranda seçime gidecek. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Başkan Burak Elması eleştirdi. Korkmaz, Atan ve tutan önemlidir. Gomis 37, Muslera 36 yaşında. Kim kuracak bu takımı? Sanki Galatasarayın lüksü varmış gibi seçim Haziranda yapılacak. Neden 21 Mayıs değil? Mantıklı bir gerekçe yok. 12 Mayısta pilav günü varmış. Pilavın üstüne kuru fasulye mi yapıyorsunuz takım mı kuruyorsunuz? dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi