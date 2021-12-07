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7/24 Dinle ASpor Elmas'a sert sözler! "O isimleri açıklamak zorunda" /07.12.2021
Elmas'a sert sözler! "O isimleri açıklamak zorunda" /07.12.2021

Elmas'a sert sözler! "O isimleri açıklamak zorunda" /07.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Elmas'a sert sözler! "O isimleri açıklamak zorunda" /07.12.2021

ASpor 00:57
02

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

ASpor 01:29
03

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

ASpor 01:23
04

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

ASpor 01:00
05

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

ASpor 01:33
06

Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..." /06.12.2021

ASpor 01:10
07

"G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil" /27.11.2021

ASpor 01:27
08

Beşiktaş Paşa'da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı /04.12.2021

ASpor 01:25
09

Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti" /30.11.2021

ASpor 00:57
10

G.Saray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı /23.11.2021

ASpor 01:13

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