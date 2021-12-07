Elmas'a sert sözler! "O isimleri açıklamak zorunda" /07.12.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Görüşmede Başkan Elmasın bazı TFF yöneticileri hakkında olumsuz ifadeleri olmuştu. Bu yöneticilerin Başkan Özdemir tarafından açıklanmasını istemişti. Özdemir ise topu aynı şekilde Elmasa atarak Varsa bildiği açıklasın demişti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Burak Elması bu konuda sert bir şekilde eleştirdi. Tüzemen, Bundan sonraki süreçte Galatasaray Başkanı bu isimleri açıklamak zorundadır. Nihat Bey açıklasın demiş sonuçta. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi