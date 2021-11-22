Elmas'ın açıklamalarına eleştiri! "İsmi açıklamalı" /22.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçeye 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra sarı kırmızılı kulübün Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, TFFden toplantı talep etmişti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Elmasın tutumu hakkında konuştu. Domaç, Gün vermemeliydi. Yarın değil, en yakın zamanda demeliydi. Federasyon temsilcisi kimdi? Bunu açıkla başkan. İsim vermezsek her şey ortada kalıyor. Şu anda Federasyon üyelerinin tamamı töhmet altında. dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi