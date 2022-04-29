Elmas'ın açıklamasına çarpıcı yorum! /29.04.2022

Galatasarayda seçim tekrar iptal oldu. 30 Nisanda yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. Başkan Burak Elmas bu olaydan sonra önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Elmasın açıklamalarını değerlendirdi. Korkmaz, Enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Yarın seçim vardı ama şimdi yok. Başkan 21 Mayısta seçim yapılabiliyor ama başkan açıklamadı. Bazı vakalar için profesyonellik yeterli olmuyor. İki başkan adayı 21 Mayısı dedi. Burak Elmas hep uyumluyuz dedi. Peki seçim kararı neden yok? dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi