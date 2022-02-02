Elmas'tan flaş açıklamalar! /02.02.2022

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Elmas, Transfer konusunda Domenec ve Campos ile geceli gündüzlü çalışma yapıp, Galatasarayın öncelikli ihtiyaçlarını belirledik. dedi. Kaleci ve orta sahanın yanında eksik gördükleri yerlerden birinin de forvet hattı olduğunu, bu sorunu ise Gomis transferiyle çözdüklerini belirten Elmas, Mustafa Muhammedin Afrika Kupasında olması, Diagnenin de sakatlığı nedeniyle bir eksikliğimiz de forvetteydi. Ligimizi bilen bir santrfor arayışımız vardı. Gomis, Galatasaraydan ayrılışı çok tartışılan, yeri bir türlü doldurulamayan, yeri doldurulmak için ciddi maliyetlere girilen bir oyuncuydu. 5-6 alternatifimiz vardı. Takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki yabancı oyuncu kararlarını da riske etmeyecek bir transfer oldu. Gomis de çok istekliydi. Galatasarayda bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. ifadelerini kullandı. Gelecek sezonun kadrosu için çalıştıklarını kaydeden Elmas, planlamanın yüzde 50 seviyesinde hazır olduğunu dile getirdi.