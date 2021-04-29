Emre Akbaba G.Saray'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı /29.04.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasarayın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaraydan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Emre Akbaba ile ilgili Galatasarayın Emre Akbaba ile sözleşme uzatacağını düşünüyorum. Emre Akbabanın maddi olarak bir beklentisi yok. Galatasaray kendisiyle devam etmek isterse takımda kalacak. Fatih Terimin olduğu denklemde yeni sezonda daha fazla rol alacağını düşünüyorum. dedi.