Emre için ayrılık vakti! Büyük ölçüde anlaşıldı /04.09.2021

ASpor

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini 2 yıl uzattığı Emre Akbaba'yı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor. Transfere dair son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "UEFA'ya verilen listede yer almadı, Fatih Terim'in de yeni sezon planlamasında yer almıyordu. Emre'nin 1 yıllık kiralık olarak Alanyaspor'a imza atması bekleniyor. Emre Kılınç'a gelen teklifler ise reddedildi. Babel'le ilgili de sürpriz bir gelişme yaşanabilir." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)