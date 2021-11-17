Erce kameralar karşısına çıktı! "Ayaklarımız yere basmalı" /17.11.2021

Milli arada çalışmalarını sürdüren Trabzonsporda genç file bekçisi Erce Kardeşler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kaleci, Uğurcanın kırmızı görmesi benim için iyi olsa da takım için kötü bir şey. Önemli olan takımın menfaati. Maç oynamayı çok özledim. Taraftarımızın önünde ilk kez oynayacağım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Uğurcanın kurtarması demek benim kurtarmam demek. Aile ortamı içindeyiz. Şehri ve kulübü çok fazla seviyorum. Taraftarımız hayallere dalmasın, ayaklarımız yere bassın. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi