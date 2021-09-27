Erik ten Hag'dan Beşiktaş yorumu! "Çekindiğim tek oyuncu..." /27.09.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Erik ten Hag ve Daley Blind açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu var. O da Batshuayi ve sahada olacak." dedi. Blind ise, "Beşiktaş'ı küçümsemiyoruz." yorumunda bulundu. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)