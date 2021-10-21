Erman Toroğlu Açıkladı! MHK'ya yabancı başkan gelecek" /21.10.2021

MHKda Serdar Tatlı ve yönetimi istifa etti. 2 gün önce MHK Başkan Yardımcısı Metin Tokat istifa etmişti. Dün ise Kulüpler Birliği ile TFF bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından bugün MHKda deprem oldu. Serdar Tatlı ve yönetimi istifa etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu A Spor canlı yayınına bağlanarak Kulüpler dışarıdan hakem istiyor. Gelecek olan hakem Uilenbergin görevine son verecek. Serdar Tatlı devam etseydi bu gelecek isme bağlı çalışacaktı. Serdar Tatlı ise bunu ya hissetti ya da işitti. Devamında da istifa etti. İşte o sözler... | Süper Lig haberler