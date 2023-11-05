A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski MHK Başkanı Serdar Tatlıyla ilgili gündemi belirleyecek o gerçekleri açıkladı. Toroğlu, Serdar Tatlı, bu hakemlere telefon açıyor. Serkan Tokata soruyor Dün maçta ne oldu? O da anlatıyor bunu yaptım şunu yaptım. diyor. Sonra Mustafa Öğretmenoğlunu arıyor o da anlatıyor sonra Koray Gençerleri arıyor. Serdar Tatlı, sonra gidiyor VAR kayıtlarını dinliyor. Üçünün dedikleri yalan ve bunula ilgili zabıt tutuyor. 3 hakemin bırakmasını istiyor. Beni Oğuz Sarvan aradı, açmadım. dedi. İşte açıklamalarının tamamı...