A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Ligde topun oyunda kalma süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu,45+9 gördüm ama neden 45+19 görmedim? Oyuncu yerde yatmasını biliyor. Futbolcu sağ ayağını tutuyor. Neredeyse cankurtaran çağıracak. Soğutucu sıktırmadan ayağa kalkıyor. 60 metreden topa vuruyor. Hakem bir an önce düdüğü çalıp gideyim diyor. Maçta olay oluyor ama olayı çıkartan oyuncu kart görmeden maçı bitirdi. UEFA, Mete Kalkavan için Bu hakem değil maç vermeyeceğiz dedi ama bizimkiler en önemli maçlara vermeye devam ediyorlar. şeklinde konuştu.