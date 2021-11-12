Erol Bulut'tan flaş Halis Özkahya sözleri! /12.11.2021

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Erol Bulut kameralar karşısına geçti. Bulut, takımı ve hakemliği bırakan Halis Özkahya hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, En az 5 puan daha bekliyorduk. 20 puanda olabilirdik. Fazla transfer yaptık. Oyuncuların uyum süreci oldu. Takımımız 2 sistemde de en iyi şekilde devam etmeye çalışıyor. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Zor bir maç olacak. Herkes hata yapabiliyor. Hakemler de hata yapabiliyor. Maçın sonucunu etkileyecek bir hata olmadı. 9 dakikalık bir uzatma olmadı. Biz de şaşırdık. Halis Özkahyayı suçlamamak lazım. Yeterince yardımcısı var. Diğer hakemler de uyarabilirdi. Diğer hakemleri de sorgulamak gerekiyor. dedi. | Süper Lig haberleri