Ersin ve Rıdvan sezon sonu yolcu! /17.02.2022

Süper Ligde sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaşta en büyük artık genç isimlerde. Özellikle Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmazın geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performanslar ile göz doldurmalarından sonra siyah beyazlı ekip iyi teklifler bekliyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme iki genç oyuncu için sezon sonu gelecek olan teklifleri açıkladı. Dikme, İki oyuncudan birisi 5.6 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle ayrılacak gibi duruyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi