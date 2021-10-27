Ersin'den Avrupa'ya açık kapı! "2 sene sonra..." /27.10.2021

ASpor

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Destanoğlu, Milli Takım, derbideki penaltı, Sergen Yalçın hakkında düşünceleri gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ayrıca hayalinin Avrupa'ya gitmek olduğunu dile getiren Destanoğlu, "Belki sezon bitince, belki 2 sene içinde bu hedefime ulaşırım. Şu anda Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var." açıklamalarında bulundu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)