Ersin'e büyük övgü: Karaveli'nin kaderini çizdi /27.02.2022

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspora konuk oldu ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2lik skorla kazandı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve Ersin Destanoğluna övgü dolu sözler sarf etti. Karaman, Beşiktaşın net pozisyonlar bulabileceğini hayal etmiyordum. Ersinin 90+7deki kurtarışı, Beşiktaşın ve Önder Karavelinin Beşiktaş kariyerinin çizgisini çizebilecek bir kurtarış oldu. Yönetimin alternatif arayışlarına ara vermesine neden olabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi