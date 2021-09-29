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7/24 Dinle ASpor Ersin'in performansına büyük övgü! "Göz önünde olmaya başladı" /29.09.2021
ASpor

Ersin'in performansına büyük övgü! "Göz önünde olmaya başladı" /29.09.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanında sahneye çıktı ve 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ajax-Beşiktaş maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. "Beklediğimden daha iyi bir performans vardı, daha dirençli bir takım vardı." diyen Karaman, Ersin Destanoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Karaman, "Ersin'in performansı kendi kariyeri açısından çok kıymetliydi. Çok göz önünde olan oyuncu durumuna gelmeye başladı." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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