Eski futbolcudan Millilere şok sözler! "Labualilik var" /13.11.2021

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Gruptan Lider Hollandanın 4 ve ikinci sırada bulunan Norveçin 2 puan gerisinde bulunan Millilerin, kalan iki maçı kazanması gerekiyor. A Spor yorumcusu Tanju Çolak, Millileri sert dille eleştirdi. Çolak, Deplasmanda Cebelitarıka ilk yarıda gol atamayıp ikinci yarıda 3 gol attık. Bu maçta Cebelitarıka 5-6 tane atmazsak kabullenemem. O zaman futbolcularda labualilik var, sistem oyuncusu değiller diyebilirim. dedi. | Milli Takım haberleri