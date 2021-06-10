Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim olmazsa ilk tercihimiz... /10.06.2021

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu A Spora özel açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili olarak, Şu anda Galatasaray Spor Kulübünün başında bir hoca yok. 12 futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Böyle bir kaos var. Bu kaosa sokanların hesap vermesi lazım. İlk yapacağımız iş sözleşmesi biten Fatih Terimi davet etmek ve hocayla tüm detayları konuşmak. Fatih Hoca çalışmak istemiyorum derse, B planı olarak listemizde olan hocalardan biriyle anlaşacağız. Terim olmazsa ilk tercihimiz yabancı hoca olacak dedi.